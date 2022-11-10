В Беларуси объявили амнистию. Она не затронет тех, кто протестовал против Лукашенко

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Депутаты палаты представителей Национального собрания Беларуси приняли в двух чтениях закон об амнистии, сообщает пресс-служба парламента.

По амнистии, как сообщает «Белта», планируют освободить 4545 человек, которые отбывают различные виды наказаний. Среди них — 1600 человек (в том числе десять несовершеннолетних), которые находятся в колониях. Еще 3950 осужденным планируют сократить срок наказания на один год.

«Одна из особенностей законопроекта — возможность второго шанса исключительно для несовершеннолетних по статьям, связанных с оборотом наркотиков», — говорила в эфире Белорусского радио депутат Марина Ленчевская, участвовавшая в разработке законопроекта.

Амнистия не распространяется на тех, кто осужден за тяжкие и особо тяжкие преступления, а также некоторые преступления, относящиеся к категории менее тяжких. Таким людям срок наказания в виде ограничения или лишения свободы планируют сократить на один год.

Ранее, как писало «Зеркало», депутат Марина Ленчевская сообщила, что амнистия не затронет участников протестов 2020 года. Тем, кого осудили по преступлениям, связанным с «экстремизмом и терроризмом», она предложила просить о помиловании. В конце сентября Александр Лукашенко говорил, что по амнистии «выйдут единицы» политзаключенных.

По данным Международного центра тюремных исследований (ICPS), Беларусь занимает второе место в Европе по количеству заключенных — 345 человек на 100 тысяч населения. Всего в Беларуси живет около 9,3 миллиона человек. Таким образом, исходя из данных ICPS, общее число заключенных в Беларуси может превышать 32 тысячи человек.

По данным белорусского правозащитного центра «Вясна», в Беларуси политическими заключенными по состоянию на 10 ноября признаны 1389 человек.

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