«Сирена»: группу мобилизованных из Курской области вернули в воинскую часть после того, как их жены приехали к границе с Украиной

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Группу мобилизованных доставили в часть в Белгородской области после того, как их жены приехали туда и потребовали обеспечить возвращение их мужей. Об этом телеграм-каналу команды Навального «Сирена» сообщила одна из жен мобилизованных.

8 ноября телеграм-канал «Мобилизация» написал, что родственники мобилизованных жителей Курской области (в том числе одна беременная женщина) приехали к воинской части в приграничном городе Валуйки в Белгородской области, куда доставляли их близких.

Как сообщило издание «Верстка», в Валуйки прибыли около 20 человек. Они рассказали, что их родственников отправили в аннексированную ЛНР, где они попали под обстрел. 159 мобилизованных решили возвращаться в Россию пешком, забрав с собой раненых. Им пришлось бы пройти почти 150 километров. Узнав об этом, их близкие приехали в Валуйки и попытались найти для них транспорт.

9 ноября одна из жен мобилизованных заявила в разговоре с «Сиреной», что речь идет о двух ротах: одна осталась на передовой «практически без оружия», вторая вечером 8 ноября вышла пешком в сторону части. Когда родственники мобилизованных узнали об этом и приехали в Валуйки, им сказали, что мужчины из отступившей роты будут считаться дезертирами.

«Их заставляют, они там против артиллерии с автоматом. Муж говорит, что они сидят в окопе, 20-30 человек, и на всех у них осталось 120 патронов. У них нет еды, воды, они пьют воду из реки и ни разу не получили гуманитарную помощь, которая им отправлялась. Командира нет, их просто бросили», — сказала женщина.

10 ноября она заявила, что отступившую роту привезли в Валуйки; сейчас решается вопрос, считать ли вернувшихся дезертирами. Вторая рота, в которой есть мобилизованные из Курской и Воронежской областей, осталась на передовой. В ней находится и муж собеседницы «Сирены». По словам женщины, ему и его сослуживцам по-прежнему не привозят еду и воду, из оружия у них по одному автомату и около 100 патронов на 20-30 человек. При отходе от позиций по мобилизованным стреляют свои же, утверждает женщина.

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