Шереметьево предложило снимать с рейсов пассажиров, если их ручная кладь больше нормы. Или отправлять вещи следующим рейсом
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Компания «Шереметьево Хэндлинг», обслуживающая аэропорт Шереметьево, предложила своим базовым авиакомпаниям отказывать в перевозке пассажирам со сверхнормативной ручной кладью. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на письмо «Шереметьево Хэндлинг».
В письме, отправленном в конце октября, компания сослалась на требования Росавиации, которая в конце июля уведомила аэропорты о необходимости повторного досмотра сверхнормативной ручной клади, если уже при посадке ее нужно сдать в багаж.
Как отмечает «Шереметьево Хэндлинг», на процедуры досмотра и переоформления ручной клади в багаж уходит 20-55 минут. Это может привести к задержке рейса и жалобам пассажиров на недостачи, если сотрудники аэропорта извлекут запрещенные предметы.
Чтобы предотвратить задержки, Шереметьево предлагает либо снимать пассажира с рейса, либо брать такую кладь в салон на свое усмотрение, либо отправлять такой багаж следующим рейсом.
Собеседники «Коммерсанта» в нескольких авиакомпаниях сообщили, что на практике перевозчики разрешают пронести вещи в салон или сдать в багаж без повторного осмотра.
Источник в Минтрансе заявил, что напоминание о недопустимости такой практики разослали в связи с «вынужденным усилением мер авиабезопасности» и во избежание «массовых задержек рейсов».
В нескольких авиакомпаниях раскритиковали предложение Шереметьево, посчитав, что сложившаяся практика не вызывала проблем. По словам собеседников газеты среди перевозчиков, если обязать авиакомпании принимать на борт сверхнормативную кладь, это приведет к злоупотреблениям пассажиров.
Недопуск пассажира со сверхнормативными вещами на рейс, по закону, возможен только в одном случае: если он отказывается оплатить багаж, говорит глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. Чтобы не допустить скандалов с массовыми отказами пустить пассажира в самолет, все авиакомпании должны дать возможность оплатить услугу у выхода на посадку.
Согласно авиаправилам, некоторые предметы можно перевозить только в ручной клади, в том числе литиевые аккумуляторы и газовые зажигалки. При этом требование о проверке ручной клади при сдаче в багаж содержится в регламентах аэропортов, но не в нормативных актах, отмечает «Коммерсант». Так, в приказе Минтранса № 104, на который ссылается в своем требовании Росавиация, повторный осмотр возможен только при «информации об угрозе совершения акта незаконного вмешательства».