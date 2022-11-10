МВД Беларуси добавило в список нацистской символики лозунг «Жыве Беларусь»

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МВД Беларуси включило в перечень нацисткой символики и атрибутики лозунг «Жыве Беларусь». Об этом сообщает издание «Зеркало» со ссылкой на постановление министерства.

Документ содержит два списка — перечь организаций и структур, а также перечень символики и атрибутики, которые власти Беларуси считают нацистскими. Они составлены в рамках исполнения закона страны «О недопущении реабилитации нацизма». Первый включает девять пунктов, второй — 52.

Так, в список атрибутики белорусское МВД включило восклицание «Жыве Беларусь» и отзыв «Жыве», сопровождаемое «поднятием правой руки с распрямленной ладонью».

В документе лозунг в сопровождении жеста назван «коллаборационистским приветствием» и символом 13-го Белорусского полицейского батальона при СД и 30-й гренадерской дивизии Ваффен-СС. Сами эти организации вошли в список нацистских структур.

В постановлении не уточняется, будет ли считаться «нацисткой атрибутикой» лозунг «Жыве Беларусь» без сопровождения жеста или аналогичная надпись на плакате. такие лозунг и надписи стали в том числе символом протестов в Беларуси после президентских выборов в августе 2020 года.

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В 2021 году в Беларуси была введена уголовная ответственность за неоднократные «пропаганду или публичное демонстрирование, изготовление и распространение нацистской символики или атрибутики». Статья 341-1 УК Республики Беларусь предусматривает наказание в виде штрафа, ареста, ограничения свободы на срок до трех лет или лишения свободы на срок до четырех лет.

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