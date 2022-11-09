«Важные истории»: семья Кириенко, возможно, владеет виллой и земельными участками в Испании через доверенное лицо

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Испанская компания Bell-67 Роберта Гндоляна, связанного с семьей первого замглавы Администрации президента (АП) России Сергея Кириенко, владеет в Испании двумя лесными участками общей площадью 2,4 гектара. Это выяснили .

В 2020 году «Собеседник» сообщал, что той же компании Гндоляна принадлежит вилла на побережье Коста-Брава в Каталонии. Фото, сделанные на этой вилле, в соцсетях публиковали младшая дочь Сергея Кириенко Надежда, а также муж его старшей дочери Любови Алексей Угнич. Судя по снимкам, члены семьи Кириенко посещали это место не реже одного-двух раз в год в течение нескольких лет подряд, отмечал «Собеседник».

"Важные истории" считают, что Роберт Гндолян может выступать номинальным собственником активов семьи Кириенко.

Гндолян — бывший однокурсник сына Сергея Кириенко Владимира, который, как писал Forbes в 2015 году, «отвечает за бизнес семьи». Гндоляну перешла доля в «Саровбизнесбанке», которым раньше владел Кириенко-младший. Также Гндолян возглавил компанию, подконтрольную «Ростелекому», после того, как Кириенко-младший стал топ-менеджером корпорации.

В АП Сергей Кириенко отвечает за внутреннюю политику. После вторжения России в Украину он, как писала «Медуза», стал куратором оккупированных территорий и начал регулярно посещать их. Кириенко находится под санкциями ЕС, Великобритании, США, Канады, Австралии, Японии, Новой Зеландии и Украины.

"Важные истории" после начала войны стали составлять путеводитель по зарубежным активам представителей российской власти. По данным издания, не менее 50 депутатов Госдумы, губернаторов, сотрудников АП и других высокопоставленных российских чиновников владеют недвижимостью в западных странах.

Кириенко после начала войны

Вице-король Донбасса «Медуза» рассказывает, как Сергей Кириенко за время войны попал в «ближний круг» Владимира Путина, а теперь готовит присоединение Донбасса и «образ будущей России»

Кириенко после начала войны

Вице-король Донбасса «Медуза» рассказывает, как Сергей Кириенко за время войны попал в «ближний круг» Владимира Путина, а теперь готовит присоединение Донбасса и «образ будущей России»