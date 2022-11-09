В Англии в короля Карла III бросили несколько яиц. Все мимо

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Полиция в английском Йорке задержала мужчину, который бросил несколько куриных яиц в сторону короля Великобритании Карла III и его супруги королевы-консорт Камиллы, сообщает Sky News.

Нападавший стал кидать яйца в их сторону, когда королевская чета приветствовала жителей Йорка на улице возле городских ворот. В ответ люди в толпе начали свистеть и кричать «Боже, храни короля» и «Позор вам».

Судя по видеозаписи случившегося, в сторону короля и его жены бросили не менее четырех яиц. Ни одно из них не попало в Карла или Камиллу. После случившегося к ним подошел охранник. Король чуть не наступил на скорлупу одного из упавших яиц.

Во время задержания, как отмечает Sky News, подозреваемый кричал, что Великобритания «была построена на крови рабов».

Королевская чета приехала в Йорк, чтобы среди прочего открыть статую королевы Елизаветы II — первый памятник, установленный после ее смерти. Королева умерла в сентябре 2022 года.

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