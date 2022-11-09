Умер первый глава Госнаркоконтроля Виктор Черкесов. 15 лет назад он написал статью про «чекистский крюк, на котором удержалось общество»

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Первый руководитель службы наркоконтроля, генерал-полковник Виктор Черкесов умер в ночь на 9 ноября в возрасте 72 лет. О его смерти сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

Виктор Черкесов Сергей Смольский / ТАСС

Виктор Черкесов родился 13 июля 1950 года в Ленинграде. С 1975 года работал в органах государственной безопасности. В 1998 году стал первым заместителем главы ФСБ, которую тогда возглавлял Владимир Путин. В 2000 году Черкесов входил в предвыборный штаб Путина, а после его избрания стал полпредом президента РФ в Северо-Западном федеральном округе.

В 2003 году Путин назначил Черкесова первым директором Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков ( ), этот пост он занимал до 2008 года. Затем Черкесов два года руководил Федеральным агентством по поставкам вооружения, военной, специальной техники и материальных средств, а с 2011 по 2016 год был депутатом Госдумы.

В 2007 году, будучи главой ФСКН, Виктор Черкесов написал для газеты «Коммерсант» статью под названием «Нельзя допустить, чтобы воины превратились в торговцев». В публикации Черкесов заявил о «войне групп» внутри спецслужб, а также о «чекистском крюке», на котором «удержалось» постсоветское общество.