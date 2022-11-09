Умер первый глава Госнаркоконтроля Виктор Черкесов. 15 лет назад он написал статью про «чекистский крюк, на котором удержалось общество»
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Первый руководитель службы наркоконтроля, генерал-полковник Виктор Черкесов умер в ночь на 9 ноября в возрасте 72 лет. О его смерти сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.
Виктор Черкесов родился 13 июля 1950 года в Ленинграде. С 1975 года работал в органах государственной безопасности. В 1998 году стал первым заместителем главы ФСБ, которую тогда возглавлял Владимир Путин. В 2000 году Черкесов входил в предвыборный штаб Путина, а после его избрания стал полпредом президента РФ в Северо-Западном федеральном округе.
В 2003 году Путин назначил Черкесова первым директором Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН), этот пост он занимал до 2008 года. Затем Черкесов два года руководил Федеральным агентством по поставкам вооружения, военной, специальной техники и материальных средств, а с 2011 по 2016 год был депутатом Госдумы.
В 2007 году, будучи главой ФСКН, Виктор Черкесов написал для газеты «Коммерсант» статью под названием «Нельзя допустить, чтобы воины превратились в торговцев». В публикации Черкесов заявил о «войне групп» внутри спецслужб, а также о «чекистском крюке», на котором «удержалось» постсоветское общество.