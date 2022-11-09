Российские производители электроники попросили повысить пошлины на зарубежные телефоны

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Российские производители электроники — ГК и Курский электроаппаратный завод ( ) — предложили властям России повысить или ввести новые пошлины на импортную электронику.

Как сообщает «Коммерсант», предложения обсуждали в начале октября на совещании в Минэкономразвития. Согласно протоколу встречи, в ней участвовали министерство торговли и промышленности, министерство цифрового развития, таможенная служба и упомянутые выше компании.

В протоколе совещания сказано, что участники обсуждали введение и повышение таможенных пошлин на «отдельные виды радиоэлектронной продукции». Источник «Коммерсанта», близкий к министерству цифрового развития, при этом заявил, что речь шла о «широкой номенклатуре электроники».

Так, для компьютеров, ноутбуков, серверов, систем хранения данных, которые сейчас не облагаются пошлиной, предложили ввести пошлину в размере 5%.

Топ-менеджер российского производителя электроники сообщил изданию, что в октябре на одном из совещаний в министерстве цифрового развития обсуждали в том числе запрет параллельного импорта электроники, аналоги которой собирают в России.

Собеседник издания отметил, что в Минцифры поддержали идею повысить пошлины, а в Минэкономразвития «пока смотрят на нее скептически». О том, что у регуляторов возникли разногласия, также сообщил неназванный федеральный чиновник, участвовавший в обсуждении.

В Минпромторге подтвердили, что министерство и другие заинтересованные ведомства рассматривают предложения об изменении ввозных пошлин.