Продавцы предупредили, что в России перед Новым годом заканчиваются запасы популярных брендов алкоголя

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Оптовые и розничные продавцы алкоголя начали фиксировать нехватку популярных брендов спиртных напитков, которые раньше завозили из-за рубежа, сообщает РБК со ссылкой на участников рынка.

Перед новогодними праздниками в магазинах и ресторанах вырос спрос на игристые вина, французский коньяк и шотландский виски, сказал директор по развитию компании Ladoga Дмитрий Исаченков. По его словам, львиную долю в этих категориях занимали иностранные бренды, ушедшие из России из-за войны.

Исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин считает, что в этом году на новогодних столах будет не хватать шампанского марок Moët & Chandon, Piper-Heidsieck, Louis Roederer. Эксперт отметил, что в Россию поставки шампанского продолжают небольшие французские хозяйства, их продукцию можно найти в винотеках, а также небольших ресторанах и магазинах.

У участников рынка практически закончились товарные запасы крепкого алкоголя по наиболее востребованным у потребителей категориям, заявил глава Крымской водочной компании Виктор Злотницкий. По его словам, это касается таких напитков, как виски, ром, джин и французский коньяк, крупнейшие мировые производители которых официально ушли из России.

После российского вторжения в Украину западные страны ограничили ввоз в Россию алкогольных напитков, а ряд производителей и дистрибьюторов ушел с российского рынка.