Продавцы предупредили, что в России перед Новым годом заканчиваются запасы популярных брендов алкоголя
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Оптовые и розничные продавцы алкоголя начали фиксировать нехватку популярных брендов спиртных напитков, которые раньше завозили из-за рубежа, сообщает РБК со ссылкой на участников рынка.
Перед новогодними праздниками в магазинах и ресторанах вырос спрос на игристые вина, французский коньяк и шотландский виски, сказал директор по развитию компании Ladoga Дмитрий Исаченков. По его словам, львиную долю в этих категориях занимали иностранные бренды, ушедшие из России из-за войны.
Исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин считает, что в этом году на новогодних столах будет не хватать шампанского марок Moët & Chandon, Piper-Heidsieck, Louis Roederer. Эксперт отметил, что в Россию поставки шампанского продолжают небольшие французские хозяйства, их продукцию можно найти в винотеках, а также небольших ресторанах и магазинах.
У участников рынка практически закончились товарные запасы крепкого алкоголя по наиболее востребованным у потребителей категориям, заявил глава Крымской водочной компании Виктор Злотницкий. По его словам, это касается таких напитков, как виски, ром, джин и французский коньяк, крупнейшие мировые производители которых официально ушли из России.
Виски — не самый ходовой новогодний напиток, но многим торговым сетям и ресторанам в этом году придется искать на рынке либо остатки брендов Macallan, Johnnie Walker, Chivas Regal, либо варианты параллельного импорта, или переключаться на поставки от небольших производителей Шотландии, говорит Александр Липилин. Из значимых потерь для рынка он отмечает ликер Baileys, который занимал существенную долю рынка.
После российского вторжения в Украину западные страны ограничили ввоз в Россию алкогольных напитков, а ряд производителей и дистрибьюторов ушел с российского рынка.