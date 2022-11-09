Песков съездил в Луганск. Он поделился «наработками Кремля» с сотрудниками местных СМИ

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посетил Луганск, где провел обучение для сотрудников СМИ и пресс-служб аннексированных Луганской и Донецкой народных республик.

Об этом рассказал первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко на мероприятии общества «Знание». Он поблагодарил Пескова, отметив, что тот вернулся из Луганска в ночь на 9 ноября.

Сам Песков назвал сотрудников донбасских СМИ, пресс-служб и блогеров профессионалами, которые работают на «передовых рубежах и информационной войны тоже».

«Там (в Донбассе) люди очень сильно интересуются ответами на все свои вопросы. И вот эти ребята — как раз первые, кто дают им эти ответы. Поэтому поделиться с ними опытом, поделиться какими-то нашими наработками, нашими пониманиями было очень важно», — сказал представитель Кремля.

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Администрация президента РФ регулярно составляет для подконтрольных СМИ специальные методички о том, как они должны освещать войну и связанные с ней события. «Медуза» изучила несколько таких документов. Так, в Кремле предлагается говорить, что Россия «официально приросла четырьмя регионами» и «усилилась», а не аннексировала территории Украины, россияне «сколачиваются в крепкие дружные коллективы» и «с легкостью вспоминают военные навыки», а не бегут от мобилизации.