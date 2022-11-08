В США началось голосование на выборах в Конгресс

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В США начался основной день голосования на выборах в Конгресс. В 5 утра по местному времени (13:00 по Москве) открылись некоторые участки в штате Вермонт.

В ходе голосования американцы полностью переизберут Палату представителей, а также 35 из 100 членов Сената.

Помимо выборов в Конгресс, в 36 штатах и в трех заморских территориях США пройдут выборы губернаторов; в 46 штатах будут полностью или частично переизбраны законодательные собрания.

Более 42 миллионов избирателей еще до открытия основных участков проголосовали по почте.

Последними избирательные участки закроются на Аляске (9 утра 9 ноября по Москве).

Сейчас большинство в Палате представителей — у демократов, в Сенате республиканцы имеют 50 мест, демократы — 48 (еще два места у независимых политиков, которые чаще поддерживают демократов). Прогнозы показывают, что по итогам новых выборов республиканцы, скорее всего, получат большинство в обеих палатах Конгресса.

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