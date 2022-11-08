В Костромской области упал вертолет Ми-2. Погиб один человек

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В Костромской области вечером 8 ноября разбился вертолет Ми-2, выполнявший санитарный рейс.

Как сообщается в телеграм-канале губернатора региона Сергея Ситникова, «аварийная посадка» вертолета, летевшего из Шарьи, произошла в нескольких километрах от аэропорта «Сокеркино».

По информации МЧС, на борту вертолета находились пять человек: два пилота, два фельдшера и пациент.

Телеграм-канал «112» (принадлежит РЕН) пишет, что пациент погиб, остальные находившиеся на борту получили ранения. Пациента, у которого был острый коронарный синдром и сахарный диабет, должны были доставить в сердечно-сосудистый центр Костромы.