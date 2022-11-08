Турция запретила российским самолетам с двойной регистрацией летать в своем воздушном пространстве

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С 1 ноября власти Турции запретили пролет через воздушное пространство страны самолетов, зарегистрированных в двух юрисдикциях. Об этом РБК рассказали член совета директоров авиакомпании Nordwind Анна Подгорная и источники еще в двух российских перевозчиках. Под этот запрет подпадают некоторые российские самолеты.

Из-за необходимости облетать Турцию продолжительность рейсов из России, например, в Египет увеличилась на 20-30 минут, рассказала Подгорная. По ее словам, на стоимость туров увеличение времени в пути не повлияло.

Минтранс РФ собирается обсудить запрет с Турцией в ближайшее время, сообщил представитель ведомства. Он назвал двойную регистрацию, в которой другие страны обвиняют Москву, «дискриминацией». Это, по его словам, противоречит целям и задачам Международной организации гражданской авиации ( ), закрепленным в .

В ведомстве также обвинили в случившемся Бермуды, которые не снимают свою регистрацию с самолетов, зарегистрированных в РФ. «Соответствующие запросы российские перевозчики направляли в адрес бермудских авиавластей. Затягивание же дерегистрации воздушных судов бермудским авиарегистром является грубым нарушением Чикагской конвенции», — утверждает представитель Минтранса.

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Большинство иностранных самолетов, находящиеся в лизинге у российских авиакомпаний, были зарегистрированы в иностранных реестрах, в том числе на Бермудских островах. После вторжения РФ в Украину и на фоне западных санкций власти Бермуд приостановили действия сертификатов летной годности этих самолетов. Для сохранения авиапарка власти РФ перевели больше 500 самолетов в российскую юрисдикцию.

В 2022 году Международная организация гражданской авиации по итогам аудита безопасности полетов пометила Россию как страну, где выявлены проблемы с безопасностью полетов. Сообщалось, что это связано с двойной регистрацией самолетов российских перевозчиков. На основании выводов ICAO другие страны могут запрещать самолетам российских авиакомпаний использовать свое воздушное пространство.

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