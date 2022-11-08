«Работа.ру»: 63% российских работодателей отказались выдавать новогодние премии. Это вдвое больше, чем год назад

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Две трети российских работодателей (63%) отказались в 2022 году выплачивать сотрудникам новогодние премии, сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор». Опрос провели в сентябре среди 1,1 тысячи работодателей по всей России.

Еще 37% опрошенных работодателей сообщили, что планируют выплачивать новогодние премии своим подчиненным: из них 21% отметят всех сотрудников, а 16% — лишь некоторых. Чаще всего премии готовы выплатить компании из сферы производства, агропрома и торговли.

В 2021 году, отмечается в исследовании, только 35% работодателей не планировали выплачивать премии сотрудникам. «По данным нашего исследования, в этом году меньшее количество работодателей готовы выплачивать новогодние премии сотрудникам, так как многие столкнулись с оптимизацией или урезанием бюджетов в 2022-м», — сказал заместитель гендиректора «Работа.ру» Александр Ветерков.

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