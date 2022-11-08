К националисту Дмитрию Демушкину пришла полиция

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Националист Дмитрий Демушкину сообщил в своем телеграм-канале, что около 6 утра к нему пришли полицейские, которые «ломятся в дверь». Демушкин отметил, что не знает причину визита полиции.

Соратница Демушкина также сообщила «Медузе», что к активисту пришла полиция. Другие подробности она не привела.

Адвокат Демушкина Олег Колесников сообщил РБК, что у активиста провели обыск. «Изъяли телефон, допросили, пока не задержали, дело времени. Связано с журналисткой деятельностью», — сказал Колесников.

В правоохранительных органах сообщили ТАСС, что в квартире Демушкина в Москве идет обыск, а само он, «вероятно, будет задержан».

Дмитрий Демушкин — один из организаторов «Русских маршей». В 2017 году его приговорили к двум с половиной годам колонии по делу об экстремизме. Его осудили из-за двух фотографий с «Русского марша» 2014 года, которые Демушкин выложил во «ВКонтакте». В феврале 2019 года его досрочно освободили.

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