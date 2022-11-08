Bloomberg: Белый дом негласно попросил крупнейшие американские банки продолжать оказывать услуги некоторым компаниям из РФ

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Минфин США и Госдепартамент негласно просили крупные американские банки, включая JPMorgan и Citigroup, продолжать вести дела с крупными российскими компаниями. Об этом пишет Bloomberg.

Таким образом администрация Джо Байдена пытается свести к минимуму неблагоприятные последствия санкционного режима, пишет издание.

В частности, чиновники призывают банки продолжать оказывать базовые услуги (расчеты в долларах, переводы, торговое финансирование) для тех компаний, которые не попали под прямые санкции — например, для «Газпрома» или «Уралкалия».

Как отмечает Bloomberg, из-за введения масштабных санкций многие банки «с осторожностью» ведут дела с российскими компаниями — даже с теми, кого санкции не затронули — опасаясь самим быть подвергнутыми штрафам со стороны властей США. Именно из-за этого правительство пытается убедить их продолжать сотрудничество.

После начала войны крупнейшие транснациональные банки начали сворачивать деятельность в России и отказываться вести дела с российскими клиентами. О своем уходе из страны еще весной сообщили JPMorgan и Goldman Sachs, позже это сделала Citigroup.

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