Назначенные Россией власти аннексированной части Херсонской области заявили о прекращении «эвакуации» на левый берег Днепра

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Представители назначенной Россией администрации аннексированной части Херсонской области объявили о завершении «организованной эвакуации» жителей с правого берега Днепра, где находится Херсон.

«7 ноября 2022 года из города Херсона с правобережной части Херсонской области сегодня ушел последний теплоход, который мог забрать людей, которые готовы перейти на левый берег. С левого на правый берег мы сегодня закрыли дорогу и в город мы вам не рекомендуем возвращаться», — заявил заместитель главы оккупационной администрации области Кирилл Стремоусов на видео, опубликованном в его телеграм-канале.

В аннексированной части Херсонской области объявили «эвакуацию» в середине октября. Одной из причин назначенные Россией власти региона назвали опасность разрушения плотины Каховской ГЭС «в результате ракетного обстрела ВСУ». Украинские власти, в свою очередь, заявили, что российские войска могут взорвать плотину Каховской ГЭС и вызвать таким образом наводнение, чтобы остановить контрнаступление ВСУ.

В СМИ выдвигаются предположения, что российские войска могут сдать Херсон. Однако власти Украины считают, что речь идет об отвлекающем маневре, и войска город не оставят.

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