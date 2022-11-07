Meta планирует провести самое масштабное сокращение сотрудников за всю историю компании

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, владеющая и , собирается уволить тысячи сотрудников в рамках самого масштабного сокращения штата за 18-летнюю историю компании. Об этом сообщили источники The Wall Street Journal.

Издание пишет, что сотрудникам Meta объявят о грядущих массовых увольнениях 9 ноября. Как утверждают собеседники газеты, руководство компании уже попросило сотрудников отменить несущественные поездки.

Представитель Meta отказался от комментариев, сославшись на недавнее заявление главы компании Марка Цукерберга, что Meta намерена сосредоточить инвестиции «на небольшом количестве высокоприоритетных областей роста».

В июне Цукерберг предположил, что в компании работает «куча людей, которых здесь не должно быть». По данным на конец сентября, в Meta работали более 87 тысяч человек.

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The Wall Street Journal не сообщает, сколько сотрудников Meta будут уволены. Однако газета отмечает, что в процентном отношении это меньше, чем при сокращениях в Twitter. После того, как Twitter купил Илон Маск, из соцсети уволили около половины сотрудников (по данным Bloomberg, часть сотрудников уже позвали назад).

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Что происходит с Twitter

Илон Маск купил Twitter меньше недели назад — но уже грозится ввести плату за синие галочки верификации и, по слухам, уволит чуть ли не половину сотрудников Рассказываем главное о том, что происходит с соцсетью