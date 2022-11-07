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«Единая Россия» приостановила членство депутата Ихтияра Мирзоева. При пожаре в принадлежащем ему кафе в Костроме погибли 13 человек

Источник: Единая Россия

«Единая Россия» приостановила членство депутата областной думы Костромской области Ихтияра Мирзоева. Он владеет кафе «Полигон», при пожаре в котором в ночь на 5 ноября погибли 13 человек.

Как заявили в партии, комиссия по этике приняла соответствующее решение «с учетом особо тяжких последствий трагедии и последующего широкого общественного резонанса».

В «Единой России» также отметили, что сам Мирзоев подал заявление о приостановке членства в партии.

По предварительным данным, причиной пожара в кафе стало использование пиротехники одним из посетителей.

В прокуратуре заявили, что в нарушение техники безопасности в принадлежащем Мирзоеву кафе были заперты эвакуационные выходы. Помимо этого, в заведении много лет не проводились проверки — из-за того что его формальным собственником был ИП.

Сам Мирзоев после пожара выразил соболезнования семьям погибших и пообещал оказать им материальную помощь.

Пожар в кафе «Полигон»