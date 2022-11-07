Apple предупредила о сокращении поставок iPhone 14 Pro и Pro Max

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Компания Apple прогнозирует, что поставки iPhone 14 Pro и Pro Max сократятся из-за ковидных ограничений на предприятии в Китае, где собирают большинство телефонов компании. Об этом говорится в сообщении на сайте Apple.

«Мы продолжаем наблюдать высокий спрос на модели iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Однако теперь мы ожидаем меньший объем поставок iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max, чем предполагалось ранее, и покупателям придется дольше ждать, чтобы получить свои новые товары», — рассказали в компании.

В Apple отметили, что завод в Чжэнчжоу в Китае, где собирают айфоны, продолжает работать, но «на значительно сниженной мощности» из-за ковидных ограничений.

В экономической зоне аэропорта Чжэнчжоу находится Foxconn, самый крупный в мире завод по производству iPhone. На прошлой неделе здесь ввели ограничения из-за вспышки COVID-19. Foxconn ограничил перемещение своих сотрудников территорией предприятия и их домами. Некоторые сотрудники отказались возвращаться на завод, другие сбежали с предприятия.

По данным Counterpoint Research, завод в Чжэнчжоу обычно производит более 80% базовых моделей iPhone 14 и 85% моделей Pro, пишет The Wall Street Journal.

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