Алжир подал заявку на вступление в БРИКС

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Власти Алжира подали официальную заявку на вступление в БРИКС. Об этом пишет египетское издание «Аль-Шарук» со ссылкой на официальный пресс-релиз МИДа страны.

О готовности Алжира присоединиться к БРИКС власти заявляли на протяжении последних нескольких месяцев. Президент страны Абдельмаджид Теббун еще летом утверждал, что Алжир удовлетворяет практически всем критериям, необходимым для вступления в клуб.

Сейчас в БРИКС входят Китай (2-я экономика мира по размеру ВВП по оценке МВФ), Индия (5-я), Россия (9-я), Бразилия (12-я) и ЮАР (39-я). Алжир занимает 57-е место в мире по объему ВВП.

Летом заявки на присоединение к БРИКС подал Иран. В МИД РФ заявляли, что «в той или иной форме» интерес к вступлению в сообщество выразили около полутора десятков стран.