В джунглях Перу местные жители взяли в плен 70 туристов, чтобы привлечь внимание властей к разливам нефти. За 20 лет в регионе произошло 37 утечек

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В Перу группа местных жителей захватила и более суток удерживала в плену около 70 туристов, чтобы привлечь внимание властей к проблеме разлива нефти на реке Кунинико, сообщает BBC News.

По данным издания, протестующие — представители коренного населения — перекрыли водное сообщение в начале месяца, а 4 ноября задержали прогулочное судно с туристами. Среди пассажиров были граждане Перу, США, Великобритании, Испании, Франции и Швейцарии. Местные жители планировали держать туристов в плену около недели. За это время власти должны были отреагировать на их требования.

Лидер общины Уотсон Трухильо Акоста заявил радиостанции RPP, что протестующие хотят добиться от правительства введения чрезвычайного положения в районе нефтепровода Norperuano, на котором с 1996 по 2016 год произошло не менее 37 утечек. Последний подобный инцидент произошел 16 сентября 2022 года. Тогда в реку попало около 2,5 тысячи тонн сырой нефти, в результате чего, как утверждают местные жители, погибли женщина и двое детей. По словам Трухильо, община 46 раз обращалась к государству за решением проблемы, но никаких ответных действий предпринято не было.

Позже стало известно, что лидер общины согласился отпустить туристов. «Право на жизнь и уважение к жизни должны иметь первостепенное значение. В свете этого мы собираемся предоставить людям все необходимое, чтобы они смогли добраться до места назначения», — прокомментировал свое решение Трухильо.

В январе 2022 года в Перу произошла крупная экологическая катастрофа: в результате цунами из танкера вылилось около шести тысяч баррелей нефти. Общая площадь загрязнения составила 1,7 миллиона квадратных метров на суше и 1,2 миллиона на поверхности океана. Правительство Перу назвало произошедшее «худшей экологической катастрофой» в истории .

Фотографии последствий разлива нефти

Извержение вулкана на Тонге привело к разливу нефти в 10 тысячах километров оттуда — у берегов Перу. Вот как сейчас выглядят перуанские пляжи

Фотографии последствий разлива нефти

Извержение вулкана на Тонге привело к разливу нефти в 10 тысячах километров оттуда — у берегов Перу. Вот как сейчас выглядят перуанские пляжи