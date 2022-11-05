Перейти к материалам

При пожаре в кафе в Костроме погибли 13 человек

Источник: ТАСС

В Костроме в результате пожара в кафе «Полигон» погибли 13 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Пожар начался примерно в полтретьего ночи. В это время в кафе находилось большое количество людей; 250 человек были эвакуированы.

При пожаре произошло обрушение кровли на площади 3,5 тысячи квадратных метров.

Причиной пожара, по предварительным данным, могло стать использование пиротехники — один из посетителей применил ракетницу. Сейчас его разыскивают.

СК возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.