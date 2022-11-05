При пожаре в кафе в Костроме погибли 13 человек
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В Костроме в результате пожара в кафе «Полигон» погибли 13 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Пожар начался примерно в полтретьего ночи. В это время в кафе находилось большое количество людей; 250 человек были эвакуированы.
При пожаре произошло обрушение кровли на площади 3,5 тысячи квадратных метров.
Причиной пожара, по предварительным данным, могло стать использование пиротехники — один из посетителей применил ракетницу. Сейчас его разыскивают.
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