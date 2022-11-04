ВСУ: российская армия втрое увеличила число атак на фронте

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Российская армия значительно увеличила интенсивность боевых действий на отдельных участках фронта. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный в телефонном разговоре с командиром объединенных сил НАТО и США в Европе генералом Кристофером Каволи.

«Обсудили ситуацию на фронте. Она напряженная, но остается под контролем, — написал Залужный в своем телеграм-канале. — Противник втрое увеличил интенсивность боевых действий на отдельных участках фронта — до 80 атак ежедневно. Благодаря мужеству и мастерству наших воинов мы держим оборону».

Как сообщается в утренней сводке Генштаба ВСУ 4 ноября, российская армия сконцентрировала наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

За минувшие сутки украинские военные отбили российские атаки в Донецкой области в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Спорное, Марьинка, Новомихайловка, Водяное и Павловка. Российская армия ведет обстрел подразделений ВСУ вдоль линии столкновения, ведет авиаразведку, а также продолжает наносить удары по объектам инфраструктуры, говорится в сводке.

По данным ВСУ, российские военные нанесли четыре ракетных и 28 авиаударов, а также совершили более 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня. От этих действий пострадали более 30 населенных пунктов Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Херсонской и других областях.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.

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