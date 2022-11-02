Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что НАТО с февраля 2022 года увеличило свою группировку у границ России в два с половиной раза — до 30 тысяч человек.

Создаются новые многонациональные батальонные тактические группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии. Численность группировки… в ближайшей перспективе может еще увеличиться. <…>

Альянс намерен перейти от сдерживания России путем передового присутствия к созданию полномасштабной системы коллективной обороны на восточном фланге, вблизи наших границ.

Шойгу заявил, что украинскую армию «накачивают» «современным вооружением и боеприпасами», а Киев, в свою очередь, якобы пытается создать «грязную ядерную бомбу» и готов разместить на территории страны ядерное оружие НАТО.

Министр обороны РФ также обвинил Украину в использовании «запрещенных методов противоборства», в том числе «терактов, заказных убийств, обстрелов тяжелым вооружением мирных жителей».

НАТО не скрывает увеличения военного присутствия на востоке Европы после российского вторжения в Украину и создания новых батальонных тактических групп в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии. В мае сообщалось, что количество военных на восточном фланге увеличилось за год почти в 10 раз — с 4650 до 40 тысяч.

Пентагон оценивал численность российских войск, стянутых к границе Украины к моменту вторжения, в 150 тысяч человек. Военные эксперты Майкл Кофман и Роб Ли предполагали, что группировка без учета вспомогательных войск составляла около 80 тысяч человек. Осенью 2022 года Россия мобилизовала для участия в войне в Украине, согласно официальным заявлениям, 300 тысяч человек.

Российских военных на протяжении всей войны в Украине обвиняют в нанесении ударов по гражданским объектам, а также в совершении пыток и внесудебных казней мирных жителей. Власти РФ отвергают эти обвинения, называя любые свидетельства этих преступлений постановкой.