Провластное издание Regnum объявило о «приостановке вещания»

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Главный редактор российского информационного агентства Regnum Модест Колеров заявил о «приостановке вещания» издания. Его заявление размещено в телеграм-канале Regnum.

Собственник управляющей компании ИА Regnum без объяснения причин и целей поменял руководство в компании, управляющей агентством.

Это сделало невозможным дальнейшее продолжение работы ИА Regnum в прежнем формате, который в июле 2022 года в связи с 20-летием агентства высоко оценил президент России Владимир Путин.

Сообщается, что «вещание» приостановлено «вплоть до прояснения ситуации».

Что стало причиной разногласий с собственником, в Regnum не уточнили.

Издание Regnum было создано в 2002 году издателем Борисом Соркиным и Модестом Колеровым. Оно придерживается провластных позиций. По данным базы «СПАРК-Интерфакс», владельцем компании-учредителя Regnum является Сергей Руднов — сын основателя холдинга «Балтийская медиагруппа» Олега Руднова, умершего в 2015 году.