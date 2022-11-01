«Википедию» оштрафовали на два миллиона рублей из-за двух статей о войне. По версии суда, они содержат «ложную информацию»
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Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал на два миллиона рублей проект Wikimedia Foundation, который управляет онлайн-энциклопедией «Википедия».
Штраф назначен по статье о неудалении запрещенной информации (часть 2 статьи 13. 41 КоАП) — из-за двух статей в «Википедии», связанных с войной.
Один из редакторов «Википедии» сообщил «Медузе», что претензии возникли к двух статьям:
- «Ненасильственное сопротивление гражданского населения Украины в ходе вторжения России»
- «Оценки вторжения России на Украину (2022)»
По версии суда, в статьях содержалась «ложная информация о спецоперации».
В апреле суд уже штрафовал «Википедию» за отказ удалить статьи о войне, а также статьи о порохе, в которых, по мнению суда, содержалась информация о способе изготовления взрывчатки. Общая сумма штрафов составила пять миллионов рублей.
С июля Роскомнадзор обязал поисковые системы маркировать проекты Wikimedia Foundation как нарушителя российского законодательства.