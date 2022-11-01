В боулинг-клубе в Хьюстоне убит рэпер Takeoff

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

В Хьюстоне застрелен участник хип-хоп трио Migos Кершник Кари Болл (Takeoff). Об этом сообщает TMZ.

По данным издания, убийство произошло в ночь на 1 ноября в местном боулинг-клубе, где Takeoff вместе с Quavo, другим участником трио, играл в кости.

В 2:30 в клубе открыли стрельбу, в результате которой пострадали три человека, включая Кершника Кари Болла. TMZ пишет, что музыкант погиб на месте. Остальные пострадавшие были доставлены в больницу — об их состоянии ничего не сообщается.

Takeoff вместе со своим дядей (Quavo) и двоюродным братом (Offset) объединились в музыкальное трио в 2008 году. Первый их хит «Versace» вышел в 2013 году. В 2016 году песня «Bad and Boujee» заняла первое место в рейтинге Billboard. За день до смерти Takeoff команда выпустила новое музыкальное видео под названием «Messy».