Словарь английского языка Collins назвал словом 2022 года permacrisis. Это «постоянный кризис»
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Составители толкового словаря английского языка Collins English Dictionary выбрали словом 2022 года «permacrisis».
Термин является производным от permanent (постоянный) и crisis (кризис) и обозначает «длительный период нестабильности и неуверенности».
Как отмечается на сайте словаря, это одно из нескольких слов, характеризующих продолжающиеся кризисы, с которыми сталкиваются Великобритания и мир, включая политическую нестабильность, войну в Украине, изменение климата и повышение уровня стоимости жизни.
Среди прочих в десятку главных слов 2022 года по версии Collins также вошли:
- Kyiv — название столицы Украины в новом написании взамен ранее принятого русскоязычного произношения Kiev;
- partygate — собирательное название скандала вокруг бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, проводившего вечеринки во время пандемии;
- Carolean — прилагательное, относящееся ко всему, что связано с новым королем Великобритании Карлом III;
- warm bank — место, куда могут прийти погреться граждане, которые не могут себе позволить отапливать собственное жилье;
- quiet quitting — практика выполнения объема работ не более, чем предусмотрено по договору.
Словом 2021 года по версии словаря Collins English Dictionary стал NFT (non-fungible token, «невзаимозаменяемый токен»).