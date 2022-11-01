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Словарь английского языка Collins назвал словом 2022 года permacrisis. Это «постоянный кризис»

Источник: Collins English Dictionary

Составители толкового словаря английского языка Collins English Dictionary выбрали словом 2022 года «permacrisis».

Термин является производным от permanent (постоянный) и crisis (кризис) и обозначает «длительный период нестабильности и неуверенности».

Как отмечается на сайте словаря, это одно из нескольких слов, характеризующих продолжающиеся кризисы, с которыми сталкиваются Великобритания и мир, включая политическую нестабильность, войну в Украине, изменение климата и повышение уровня стоимости жизни.

Среди прочих в десятку главных слов 2022 года по версии Collins также вошли:

  • Kyiv — название столицы Украины в новом написании взамен ранее принятого русскоязычного произношения Kiev;
  • partygate — собирательное название скандала вокруг бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, проводившего вечеринки во время пандемии;
  • Carolean — прилагательное, относящееся ко всему, что связано с новым королем Великобритании Карлом III;
  • warm bank — место, куда могут прийти погреться граждане, которые не могут себе позволить отапливать собственное жилье;
  • quiet quitting — практика выполнения объема работ не более, чем предусмотрено по договору.

Словом 2021 года по версии словаря Collins English Dictionary стал NFT (non-fungible token, «невзаимозаменяемый токен»).