В Сочи прошли переговоры Путина, Пашиняна и Алиева. Армения и Азербайджан договорились воздерживаться от применения силы

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В Сочи прошли переговоры глав России, Армении и Азербайджана Владимира Путина, Никола Пашиняна и Ильхама Алиева. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе саммита Путин сначала встретился с Пашиняном, затем с Алиевым, после чего прошли трехсторонние переговоры. По их итогам стороны приняли совместное заявление.

В заявлении говорится, что Армения и Азербайджан обязуются воздерживаться от применения силы и угрозы ее применения, а Россия пообещала содействовать подготовке к подписанию мирного договора.

Также все три стороны подтвердили приверженность соблюдению договоренностей, заключенных после боев в Нагорном Карабахе осенью 2020 года и договорились обсуждать все вопросы в соответствии с уставом ООН и 1991 года.

В середине сентября на границе Армении и Азербайджана началось очередное серьезное обострение. Армения обвинила Азербайджан в обстрелах своей территории, в Баку ответили что это было ответом на «провокацию». В Ереване заявили о гибели или исчезновении более 200 человек, в Азербайджане сообщили о гибели 80 военных.

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