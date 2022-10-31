В индийском штате Гуджарат обрушился пешеходный мост. Погибли более 130 человек

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134 человека погибли при обрушении пешеходного моста в реку Мачху на западе Индии, пишет Times of India. В то же время NDTV сообщает о не менее чем 141 погибшем и 177 спасенных. Спасатели продолжают поиски пропавших без вести.

Подвесной пешеходный мост, построенный в конце XIX века в городе Морби в штате Гуджарат, рухнул в реку 30 октября. За несколько дней до этого его открыли после реконструкции. В момент обрушения, по данным NDTV, на мосту находились около 500 человек.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования семьям погибших, которым должны выплатить компенсации. Он пообещал, что инцидент будет расследован правительственной комиссией.

Свои соболезнования властям Индии и семьям погибших в связи со случившимся выразил также президент России Владимир Путин.