Социалист Лула да Силва победил на выборах президента Бразилии

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77-летний кандидат от социалистической коалиции Луис Инасиу Лула да Силва стал победителем второго тура выборов президента Бразилии. Об этом свидетельствуют результаты подсчета голосов, опубликованные на сайте Верховного избирательного суда страны.

По итогам обработки всех бюллетеней, Лула да Силва набрал 50,9% голосов избирателей — за него проголосовали 60,3 миллиона жителей Бразилии. Его соперник — действующий президент страны Жаир Болсонару — получил поддержку 49,1% избирателей (58,2 миллиона человек).

После выборов в выступлении перед сторонниками Лула да Силва заявил, что будет руководить Бразилией в интересах всех жителей страны, а не только тех, кто проголосовали за него.

«Нет двух Бразилий. Есть единый народ, единая нация», — заявил он, добавив, что в ходе выборов ему противостоял «весь государственный аппарат, поставленный на службу действующему главе страны». Болсонару результаты голосования пока не комментировал.

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Лидер Партии трудящихся Лула да Силва был избран президентом Бразилии в третий раз за свою политическую карьеру. Он возглавлял страну в 2003-2010 годах. В 2017 году Лулу да Силву приговорили к более чем 19 годам тюрьмы по делу о коррупции и отмывании денег. Сам политик обвинения отвергал, его освободили из заключения после апелляции.