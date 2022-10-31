Сборная Боснии и Герцеговины по футболу отказалась играть с Россией в Санкт-Петербурге

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Футбольная федерация Боснии и Герцеговины отказалась проводить товарищеский матч с российской сборной. Встреча должна была состояться в Санкт-Петербурге 19 ноября. Матч мог бы стать первым с начала войны в Украине, когда российская команда играла бы со сборной одной из стран Европы.

В заявлении футбольной федерации Боснии и Герцеговины говорится, что такое решение было принято на заседании исполкома 31 октября. Президент федерации Вико Зелькович объявил, что товарищеский матч со сборной России будет сыгран в будущем, не став уточнять какие-либо конкретные сроки.

Против товарищеского матча с Россией публично выступили несколько футболистов сборной Боснии и Герцеговины.

Первоначально планировалось, что футбольная федерация Боснии и Герцеговины определит судьбу матча со сборной России 10 октября, но решение было отложено до конца месяца.

После начала войны в Украине сборная России была отстранена от всех международных соревнований и исключена из участников стыковых матчей за выход на чемпионат мира в Катаре. С конца февраля сборная России провела лишь один официальный матч. 24 сентября она в гостях обыграла национальную команду Кыргызстана в товарищеском матче со счетом 2:1.

Планируется, что в ноябре российская сборная сыграет с иранской, но дата матча, по состоянию на 31 октября, назначена не была. Главный тренер сборной России Валерий Карпин 26 сентября, сообщало РБК, допустил отмену матча с иранцами.

Читайте также

Вы не поверите, но российский футбол стал еще хуже После начала войны из России уехали многие легионеры, а фанаты бойкотируют матчи из-за закона о Fan ID

Читайте также

Вы не поверите, но российский футбол стал еще хуже После начала войны из России уехали многие легионеры, а фанаты бойкотируют матчи из-за закона о Fan ID