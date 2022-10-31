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Команда независимых журналистов из России запустила проект «Говорит НеМосква», который рассказывает о событиях в российских регионах. Его главным редактором стал Виктор Мучник, который возглавлял томский телеканал ТВ2, заблокированный после начала войны в Украине.

ТВ2 — самое известное региональное медиа в России Томский телеканал ТВ2 появился в начале 1990-х и был одним из самых заметных региональных СМИ Из-за войны проект пришлось закрыть, но главный редактор Виктор Мучник запустил новый. Мы с ним поговорили

«Идея нашего медиа состоит в создании такого информационного пространства для России, в котором местная проблематика будет доминирующей. Мы будем рассказывать о локальной идентичности, локальных интересах, о возможных институтах и инструментах защиты этих интересов и согласования их», — говорится с заявлении создателей проекта, которое они передали редакции «Медузы».

Россия будущего, если ей суждено быть, должна быть пересобрана снизу. Если ее снова начнут собирать в Москве, она с большой вероятностью станет такой же, какая она есть сейчас: имперской, колонизаторской, опасной для соседей. Поэтому точкой сборки новой страны должны стать регионы: Сибирь, Кубань, Башкортостан, Татарстан, Урал…

После начала войны с Украиной в России фактически была введена военная цензура — независимые СМИ либо закрылись, либо оказались заблокированы. Но их все еще можно читать.

Российские медиа живы

После 24 февраля Кремль окончательно разгромил независимые СМИ в России. Но на их месте появляются новые Рассказываем о самых удивительных проектах, запустившихся, несмотря на экстремальное давление властей

Российские медиа живы

После 24 февраля Кремль окончательно разгромил независимые СМИ в России. Но на их месте появляются новые Рассказываем о самых удивительных проектах, запустившихся, несмотря на экстремальное давление властей