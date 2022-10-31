Кипр отменит бесплатные визы для россиян. Теперь они будут стоить 80 евро

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Кипр с 1 декабря введет сбор за оформление национальной визы для граждан РФ. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на решение правительства Кипра.

Сбор в общем случае составит 80 евро. За детей от шести до 12 лет нужно будет заплатить 40 евро.

Власти Кипра отметили, что такое решение принято в связи с приостановкой соглашения между ЕС и Россией об упрощенном визовом режиме.

Рассмотрение заявки на визу сейчас занимает 3-5 дней, уточняет АТОР.

На Кипр, не входящий в шенгенскую зону, без национальной кипрской визы могут въезжать обладатели шенгенских виз или многократных национальных виз Румынии, Хорватии или Болгарии.

До начала войны россияне также могли въехать на Кипр с помощью так называемой про-визы, которая оформлялась в электронном виде. Она давала право однократного въезда прямым авиарейсом из РФ. В связи с отменой авиасообщения такие визы выдаваться перестали.

Евросоюз приостановил действие упрощенного визового режима с Россией в сентябре. Из-за этого для взрослых заявителей визовый сбор повысился с 35 до 80 евро, а также увеличился необходимый для поездки пакет документов. Эстония, Латвия, Литва, Польша, а затем Финляндия и Чехия перестали пускать российских туристов в ЕС через свои внешние границы.

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