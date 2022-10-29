В Сеуле 59 человек погибли и 150 получили травмы из-за давки во время празднования Хеллоуина

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Обновлено. В результате давки погибли 59 человек, еще 150 получили травмы, сообщает Yonhap со ссылкой на экстренные службы.

Более чем у 50 человек, которые участвовали в праздновании Хеллоуина в одном из районов Сеула, произошла . Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на экстренные службы.

Причиной стала давка. Пострадавшие были в толпе, собравшейся на небольшой улице возле отеля «Гамильтон» в районе Итхэвон.

Экстренные службы сообщили о примерно 100 пострадавших. У более чем 80 человек наблюдались проблемы с дыханием, у 50 была зафиксирована «остановка сердца». Из них 21 человек был доставлен в больницу. Большинство госпитализированных — молодые женщины; также среди них есть 10-летняя девочка.

По последним данным телеканала KBS, врачи зафиксировали два случая смерти. При этом на видео с места происшествия, которые распространились в соцсетях, можно заметить тела, лежащие на дороге в полиэтиленовых пакетах; предположительно, это тела погибших.

Мы спрятали это изображение, потому что это страшно Все равно хочу увидеть Тела погибших в Сеуле Yelim Lee / AFP / Scanpix / LETA

Издание The Korea Herald отметило, что для жителей Сеула это первые с начала пандемии выходные перед Хеллоуином, когда не нужно соблюдать коронавирусные ограничения. Сообщается, что 29 октября в районе Итхэвон могли собраться около 100 тысяч человек.