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Жителей аннексированной части Запорожской области призвали игнорировать переход на зимнее время

Источник: Интерфакс

Назначенные Россией власти аннексированной части Запорожской области заявили, что подконтрольная им часть региона не будет переходить на зимнее время.

«В Запорожской области остается прежнее время. Перевода стрелок часов в 2022 году не будет», — говорится в официальном телеграм-канале администрации аннексированной части региона.

«Мы живем в Российской Федерации и наш город живет по московскому времени. Все кривотолки, которые устраивает вам Украина и говорит по поводу изменения часовых поясов и перехода на зимнее время, прошу вас игнорировать», — объяснил соответствующее решение Александр Волга, возглавивший после российского вторжения администрацию Энергодара.

Украина переходит на зимнее время в ночь на 30 октября. Россия отказалась от сезонного перевода часов еще в 2011 году.

Россия де-факто контролирует две трети территории Запорожской области. Столица региона, город Запорожье, находится под контролем Украины.