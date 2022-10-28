Власти Москвы потратят на видеонаблюдение 23 миллиарда рублей

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Власти Москвы закупят услуги видеонаблюдения на сумму 23,3 миллиарда рублей. Об этом пишет «Коммерсант».

Как обнаружило издание, 19-20 октября департамент Москвы по конкурентной политике разместил шесть тендеров на оказание услуг по предоставлению информации об объектах видеонаблюдения в единый центр хранения и обработки данных.

В департаменте информационных технологий Москвы заявили, что эти закупки будут проведены из-за истечения срока действующих контрактов, заключенных более четырех лет назад. Новые контракты будут действовать пять лет.

Годом ранее власти Москвы потратили на видеонаблюдение около 10 миллиардов рублей.

В Москве, по данным мэрии, работают 213 тысяч камер наблюдения. В 2021 году Москва вошла в топ-30 мегаполисов по числу камер на квадратный километр.

Власти Москвы используют камеры видеонаблюдения в том числе для вручения повесток о мобилизации, а также для преследования оппозиционных и антивоенных активистов.