Умер музыкант Джерри Ли Льюис. Его считают одной из легенд рок-н-ролла

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Американский певец и композитор Джерри Ли Льюис умер в возрасте 87 лет, сообщает Associated Press со ссылкой на его агента.

Льюис получил известность в конце 1950-х годов благодаря таким хитам как «Whole Lotta Shakin» Goin« On» и «Great Balls of Fire». Тогда же его карьера чуть не разрушилась: пресса узнала, что Льюис, которому на тот момент было больше 20 лет и который был женат, собирается заключить брак со своей 13-летней двоюродной сестрой Мирой Гейл Браун. Музыкант вынужден был отменить тур по Великобритании и вернуться в США, а работавший с ним лейбл Sun Records отказался от сотрудничества.

Classic Hits {Stereo}

В дальнейшем Льюис снова обрел популярность, но уже как кантри-исполнитель. В 1960-1970-х его песни неоднократно попадали в десятку самых популярных кантри-хитов. Среди самых известных композиций Льюиса этого периода — «Whatʼs Made Milwaukee Famous» и «She Still Comes Around».

Льюис развелся с Мирой Гейл Браун в начале 1970-х; позднее она обвинила его в психологическом и физическом насилии. Всего музыкант был женат семь раз и имел шестерых детей. Две его жены и два сына погибли. Сам Льюис злоупотреблял алкоголем и наркотиками, у него был миллионный долг перед налоговой службой США. На фоне финансовых проблем музыкант в начале 1990-х стал приглашать туристов в свое поместье в штате Миссисипи и открыл платный телефонный номер для поклонников.

За свою карьеру музыкант записал 40 студийных альбомов. Он считается одним из основоположников рок-н-ролла и в 1986 году стал один из десяти первых членов Зала славы рок-н-ролла в штате Огайо — наряду с Элвисом Пресли, Рэем Чарльзом, Бадди Холли и Литтл Ричардом.