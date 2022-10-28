США снимут с вооружения свою самую мощную ядерную бомбу B83. Она почти в 100 раз мощнее бомбы, сброшенной на Хиросиму

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США снимут с вооружения термоядерную бомбу B83-1 — самую мощную из имеющихся в их арсенале. Это следует из опубликованной Пентагоном 27 октября новой стратегии национальной обороны.

Как отмечается в документе, причиной такого решения стали увеличение расходов на ее техническое обслуживание, а также ограниченный потенциал ее применения.

Бомба B83 находится на вооружении США с 1983 года; всего было произведено 650 таких бомб.

B83 предназначена для атаки глубоко залегающих целей. Мощность бомбы составляет в тротиловом эквиваленте. После отказа от бомбы B53 это была последняя мегатонная бомба в ядерном арсенале США.

Бомба выводится из арсенала в рамках общей линии администрации Джо Байдена по отказу от устаревшего ядерного оружия.

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