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Польша отменила упрощенную процедуру трудоустройства для граждан России

Источник: Польское агентство печати

Власти Польши отменили упрощенную процедуру трудоустройства в стране для граждан России. Об этом Польскому агентству печати сообщила министр по вопросам семьи и социальной политики Марлена Малонг.

По словам чиновницы, такое решение было принято из-за войны в Украине и растущего риска массовой миграции из России.

Те россияне, которые уже трудоустроились по упрощенной процедуре, могут продолжать работать до истечения своих разрешений на работу.

По состоянию на лето в Польше по упрощенной процедуре были трудоустроены 13 тысяч россиян.

Сейчас в Польше по упрощенной процедуре могут устроиться на работу граждане Армении, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины.