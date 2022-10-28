ФСБ: в Ставрополье задержаны «сторонники украинских националистов», готовившие теракт. На видео мужчина говорит, что они «восхищались» «Азовом»

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ФСБ объявила 28 октября о задержании в Ставропольском крае четырех человек, планировавших совершить теракт «на одном из административных объектов».

Спецслужба утверждает, что задержанные — «сторонники идеологии украинских националистических организаций». Согласно пресс-релизу, у подозреваемых было изъято оружие, взрывные устройства и «методическая литература по организации массовых беспорядков».

ФСБ распространила видео задержания и обысков. В ролике есть кадры с мужчиной с размытым лицом, который говорит о восхищении полком и о планах «в случае беспорядков» принять в них участие «на стороне вооруженных сил Украины».

Намерения и средства для совершения противоправной акции, диверсий различных у нас имелись. <…> Мы поддерживали и разделяли идеологию полка «Азов», действующего в Мариуполе, восхищались их действиями, брали с них пример. <…> призывы к убийству русскоговорящего населения на территории Украины, силовиков, военных, действующей власти Российской Федерации. <…>

В случае каких-либо беспорядков мы примем участии непосредственно на стороне вооруженных сил Украины, поддержим эти беспорядки, поскольку у нас имеется вооружение и организованная группа.

Имена задержанных и их гражданство не уточняются.

ФСБ осенью 2022 года регулярно сообщает о предотвращении терактов — в том числе якобы готовившихся гражданами Украины или по заказу украинских спецслужб. В Ставропольском крае ФСБ дважды сообщала о предотвращении терактов сторонников « ». Эти сообщения распространяются на фоне совершения резонансных преступлений — убийства Дарьи Дугиной 20 августа и взрыва на Крымском мосту 8 октября.