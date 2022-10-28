Автора провластных карикатур Виталия Подвицкого уволили из МИА «Россия сегодня», сославшись на «низкое качество работ»

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Художника-карикатуриста Виталия Подвицкого уволили из международного информационного агентства (МИА) «Россия Сегодня». Об этом сообщается в группе Подвицкого в VK; на запись обратила внимание «Сота».

«Художник-карикатурист Виталий Подвицкий вычеркнут из команды авторов МИА „Россия Сегодня“, галерея карикатур художника полностью ликвидирована», — говорится в посте в группе Подвицкого.

Формальной причиной увольнения названо «низкое качество работ и вялый читательский интерес». При этом пост содержит намек, что реальная причина — это «смена повестки в сторону смягчения, бережное отношение к западному читателю и усталость от санкций в сфере информационных технологий».

В посте также сказано, что за восемь лет «активной борьбы с западными фейками» Подвицкий опубликовал в изданиях МИА «Россия сегодня» более девяти тысяч «антизападных карикатур».

«История русской оперативной политической карикатуры XXI века оборвалась в самый разгар информационной войны», — говорится в группе Подвицкого.