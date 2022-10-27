В Харьковской области нашли еще одно массовое захоронение

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В Боровском районе Харьковской области обнаружили еще одно массовое захоронение — по предварительным данным, там похоронены не менее 17 человек, сообщает Национальная полиция Украины.

О захоронении правоохранительным органам сообщили жители близлежащего села Копанки. По их словам, российские военные собирали тела по всему району, а 13 апреля привезли их на двух грузовиках, вырыли экскаватором яму глубиной до трех метров и сбросили туда тела. После чего место захоронения разровняли танками.

Местные жители рассказали, что россияне не оставили никаких отметок на месте захоронения и не разрешили другим это сделать.

После российского отступления из Харьковской области в городе Изюм обнаружили захоронение с телами почти 450 человек. Среди погибших были женщины и дети. Всего по состоянию на 26 октября в Харьковской области эксгумировали останки около тысячи человек, погибших в ходе боевых действий.

Фотографии из Изюма

Массовое захоронение в Изюме Двести пятый день войны. Страшные кадры эксгумации

Фотографии из Изюма

Массовое захоронение в Изюме Двести пятый день войны. Страшные кадры эксгумации