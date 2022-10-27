В аннексированной Запорожской области запретили продавать алкоголь военным

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В аннексированной части Запорожской области ограничили продажу алкогольных напитков на территории региона. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, которого ранее называли членом «военно-гражданской администрации» области.

«Продажа спиртных напитков, в регионе, где введено военное положение, ограничена. Категорически запрещена продажа алкогольной продукции и пива военнослужащим», — написал Рогов в телеграм-канале.

По его словам, предпринимателям грозит штраф 10 тысяч рублей за первое нарушение и 30 тысяч рублей — за повторное.

С 20 октября в аннексированной части Запорожской области и на других территориях Украины, захваченных Россией, начало действовать военное положение. Власти аннексированных регионов, в частности, получили право ограничивать свободу перемещения людей, изымать их имущество, а также запрещать продажу алкоголя.

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