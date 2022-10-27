Пентагон представил новую стратегию обороны. Россия названа в ней «острой угрозой»

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В новой стратегии обороны США, которую подготовил Пентагон, Россия названа «острой угрозой», но указывается, что на страны-члены НАТО она нападать не собирается. Об этом сообщили CNN высокопоставленные источники в оборонном ведомстве, знакомые с содержанием документов.

В стратегии обороны, отметили они, также прописано, что Китай — «единственный конкурент, обладающий как намерением, так и растущей способностью систематически бросать вызов Соединенным Штатам по всем направлениям, в военном, экономическом, технологическом, дипломатическом плане».

«Впервые нам придется сдерживать двух основных конкурентов в области ядерного оружия, как Китай, так и Россию», — заявил источник телеканала, подчеркнув, что «это ставит новые задачи как для стратегического сдерживания, так и для региональных боевых действий».

Из других нововведений, отмечает CNN, в стратегии обороны зафиксирован отказ США от крылатых ракет морского базирования.

Крылатая ракета морского базирования с ядерным зарядом, «больше не нужна», учитывая другое ядерное оружие, которым располагают США и которое они разрабатывают, говорится в стратегии.

Стратегия национальной обороны, а также опубликованные вместе с ней «Обзор ядерной политики» и «Обзор противоракетной обороны» — программные документы, которыми руководствуется правительство США в оборонной и военной стратегиях.

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