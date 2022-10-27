На певца Витаса завели уголовное дело из-за нападения на сотрудника Минтруда

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В отношении певца Витаса (настоящее имя — Виталий Грачев) возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью (статья 115 УК, наказывается арестом до полугода или лишением свободы на срок до двух лет). Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, артист подозревается в том, что распылил содержимое газового баллончика в лицо посетителя караоке-клуба в центре Москвы.

Сейчас Витас отпущен под подписку о невыезде. Информацию о возбуждении уголовного дела также подтвердил адвокат певца Сергей Жорин: «Он [Витас] уже дал объяснения сотрудникам полиции в ходе доследственной проверки». От других комментариев адвокат отказался.

По данным ТАСС, инцидент произошел в ночь на 22 октября на Садовой-Кудринской улице. Агентство «Москва» пишет, что пострадавший — 38-летний москвич, сотрудник министерства труда и социальной защиты РФ — в результате нападения получил химический ожог роговицы и конъюктивы обоих глаз.

Видео инцидента ранее публиковал телеграм-канал 112 (принадлежит РЕН).

Ранее музыкант уже привлекался к уголовной и административной ответственности. В 2003 году на Витаса завели дело о незаконном сбыте оружия, которое затем прекратили в связи с его деятельным раскаянием. В 2013 году певец попал в ДТП с участием велосипедистки и стал фигурантом уголовного дела из-за того, что ударил приехавшего на место аварии полицейского. Впоследствии суд признал артиста виновным и проговорил к штрафу в размере 100 тысяч рублей. В 2018 году певца арестовали на семь суток за стрельбу из стартового пистолета, которую он устроил во дворе своего дома.