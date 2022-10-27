Европейский центробанк поднял базовую ставку до 2%. Это самый высокий уровень со времен мирового финансового кризиса

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Европейский центральный банк (ЕЦБ) поднял базовую ставку по кредитам на 0,75 процентных пункта до 2%. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте регулятора.

Причиной такого решения в ЕЦБ назвали желание снизить инфляцию до среднесрочного целевого уровня в 2%. Регулятор сообщил, что в ближайшем будущем повышение ставок будет продолжено.

Также увеличены и другие базовые ставки: ставка по депозитам теперь составляет 1,5%, по краткосрочным кредитам ЕЦБ — 2,25%.

ЕЦБ ранее в 2022 году повышал ставки в июле (с 0 до 0,5%) и в сентябре (до 1,25%).

Инфляция в еврозоне в последние месяцы является рекордной за все время ее существования. В сентябре она достигла 9,9%. Основной причиной этого является рост цен на энергоносители, который влечет за собой удорожание и остальных товаров и услуг.

В последний раз ставка ЕЦБ по кредитам была на уровне в 2% в 2009 году, во время мирового финансового кризиса.