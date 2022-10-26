Первый отечественный бренд телефонов Inoi ушел из России

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Российский бренд телефонов китайской сборки Inoi ушел из России, сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на источники. По их данным, это произошло около месяца назад.

Представитель бренда заявил, что компания «не дает комментарии в РФ, поскольку она эстонская». На сайте Inoi исчезли регионы Россия и Беларусь, вместо них используется флаг СНГ (судя по всему, флаг РФ пропал в период с марта по сентябрь).

«Коммерсант» отметил, что устройства Inoi остаются в продаже в магазинах «Эльдорадо», «Ситилинк», «Билайн». В этих компаниях не ответили на вопросы журналистов.

Бренд Inoi принадлежит бывшему совладельцу IT-дистрибутора VVP Group Сергею Фомину. VVP Group выступает официальным поставщиком бренда. В 2017 году под брендом Inoi вышел первый телефон на российской операционной системе Sailfish Mobile (ныне «Аврора»). Позже бренд перешел на Android и в 2019 году стал лидером по поставкам в Россию бюджетных телефонов. Сейчас доля Inoi в продажах кнопочных телефонов в России составляет 5,9%, а в смартфонах — менее 1%.