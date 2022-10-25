Власти Украины сообщили о гибели десятков «кадыровцев» в результате удара ВСУ в Херсонской области

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

В результате удара ВСУ по базе чеченского полка в Херсонской области погибли более 40 бойцов и около двухсот получили ранения, утверждает глава Херсонской ОВА Украины Сергей Хлань. Генштаб ВСУ в своей вечерней сводке уточнил, что удар был нанесен по школе в селе Каиры, и в результате были убиты «до 30 человек».

Чеченский оппозиционный телеграм-канал , в свою очередь, утверждает, что под удар попали «кадыровцы» из спецподразделения чеченской Росгвардии «Нефтеполк» и что погибли не менее ста человек.

В телеграме и на ютьюбе появилось видео, на котором некие военные, сидя в разрушенном здании, говорят на чеченском и осматривают ранения друг друга. Его подлинность не подтверждена.

Российское командование официально не подтверждало гибель бойцов.

Глава Чечни Рамзан Кадыров вскоре после появления сообщений о массовой гибели чеченских бойцов опубликовал голосовое сообщение в телеграме, в котором выразил мнение, что Россия «слабо отвечает» на украинские удары и что «если прилетел снаряд в нашу сторону, в наш регион — надо стереть с земли [украинские] города». При этом он ничего не говорил о гибели чеченских военных.

В условиях войны невозможно оперативно проверить информацию, распространяемую сторонами конфликта.

Читайте также

«Кадыров — кто угодно, но только не ястреб» Журналистка Елена Милашина опубликовала текст о том, зачем глава Чечни отправляет солдат на войну в Украину. Вот его пересказ

Читайте также

«Кадыров — кто угодно, но только не ястреб» Журналистка Елена Милашина опубликовала текст о том, зачем глава Чечни отправляет солдат на войну в Украину. Вот его пересказ