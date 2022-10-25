Власти Украины сообщили о гибели десятков «кадыровцев» в результате удара ВСУ в Херсонской области
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В результате удара ВСУ по базе чеченского полка в Херсонской области погибли более 40 бойцов и около двухсот получили ранения, утверждает глава Херсонской ОВА Украины Сергей Хлань. Генштаб ВСУ в своей вечерней сводке уточнил, что удар был нанесен по школе в селе Каиры, и в результате были убиты «до 30 человек».
Чеченский оппозиционный телеграм-канал 1ADAT, в свою очередь, утверждает, что под удар попали «кадыровцы» из спецподразделения чеченской Росгвардии «Нефтеполк» и что погибли не менее ста человек.
В телеграме и на ютьюбе появилось видео, на котором некие военные, сидя в разрушенном здании, говорят на чеченском и осматривают ранения друг друга. Его подлинность не подтверждена.
Российское командование официально не подтверждало гибель бойцов.
Глава Чечни Рамзан Кадыров вскоре после появления сообщений о массовой гибели чеченских бойцов опубликовал голосовое сообщение в телеграме, в котором выразил мнение, что Россия «слабо отвечает» на украинские удары и что «если прилетел снаряд в нашу сторону, в наш регион — надо стереть с земли [украинские] города». При этом он ничего не говорил о гибели чеченских военных.
В условиях войны невозможно оперативно проверить информацию, распространяемую сторонами конфликта.